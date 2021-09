Darah vendia balas na Zona Norte - Reprodução

Darah vendia balas na Zona NorteReprodução

Publicado 04/09/2021 16:50 | Atualizado 04/09/2021 17:16

Rio - A família de Darah Moreira, camelô espancada até a morte na última segunda-feira afirma que recebeu um áudio da suspeita de agredir a jovem. Segundo os parentes da ambulante, Gabriele Galdino diz na mensagem que também foi atacada e que a ambulante teria morrido por causa do uso de drogas. "Não é assim não. Ela não morreu por minha causa, ela morreu sozinha por causa das drogas. Ela também me agrediu. Eu não tenho nada a esconder", fala a suposta agressora no áudio.