Táxi explodiu em posto de gasolina - Reprodução

Publicado 04/09/2021 16:31

Rio - Um táxi explodiu em um posto de gasolina, na tarde deste sábado (07), na BR-101, no bairro Vila Gabriela, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O Quartel do Corpo de Bombeiros local foi acionado às 14h40, segundo a corporação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, incêndio ou vazamento no posto de gasolina após a explosão. A ocorrência foi finalizada por volta de 15h50. Não há informações sobre o que causou o incidente.