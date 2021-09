"A vacina é o único meio de tentar salvar vidas", incentivou a publicitária - Cléber Mendes

Publicado 04/09/2021 14:43

Hoje, os postos funcionam até as 17h e também vão vacinar grávidas, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência que ainda não se vacinaram. O casal Raphael Cecílio, de 33 anos, e Érica Cristina do Carmo, de 35, procuraram a Policlínica José Paranhos Fontenelle, em Olaria, na Zona Norte do Rio, em busca da primeira dose do imunizante contra a covid-19. O atendente conta que quando o calendário de vacinação contemplou a faixa etária dele e da esposa, eles contraíram a doença e precisaram esperar um mês para receberem a primeira dose."A sensação de tomar a vacina hoje é de não querer pegar essa doença de novo. Ficamos muito doentes. Ela (Érica) pegou primeiro e eu logo em seguida. Hoje faz exatamente 31 dias que pegamos e calhou de ter a repescagem. É muito importante tomar a vacina para não pegar a doença de novo", disse Raphael.A publicitária Bárbara Moura, de 25 anos, aproveitou o sábado ensolarado de feriado prolongado para tomar a segunda dose da AstraZeneca. Ela relata que, por conta das constantes paralisações no calendário de vacinação e da aplicação da segunda dose, teve medo de não encontrar o imunizante para completar seu esquema vacinal, mas conseguiu se vacinar, também na Policlínica José Paranhos Fontenelle."Fiquei com medo de não conseguir tomar a segunda dose. Hoje mesmo, não sabia se tinha. Mas, fui tentar a sorte e graças a Deus, consegui. Fiquei muito feliz, com um ar de esperança de que dias melhores estão por vir. Não vejo a hora de tudo voltar ao normal", declarou a publicitária.Com o anúncio feito pela prefeitura sobre o "passaporte da vacina", que determina que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, o número de cariocas que estava com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada caiu em em 40%. A publicitária contou também que todos os seus familiares já estão com o esquema vacinal completo e aproveitou para alertar quem ainda não se imunizou.