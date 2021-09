Operação Segurança Presente - Reprodução

Operação Segurança PresenteReprodução

Publicado 04/09/2021 21:48

Rio - A Operação Segurança Presente teve, entre os meses de março e dezembro de 2020, um aumento de 300% nos gastos em relação aos primeiros bimestres de 2020 e de 2019. Para ter mais transparência com os gastos, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) solicitou à Secretaria de Estado de Governo e Relações Institucionais, à Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM) e ao Instituto de Segurança Pública (ISP) que apresentem um Plano de Ação.

Durante o período analisado, o TCE afirmou que não foi possível registrar uma diminuição de delitos, apesar do aumento de gastos com infraestrutura e pagamento. O tribunal defende que a operação deixou de priorizar regiões que tiveram piores resultados nos Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro (IEC).

A auditoria apurou que ainda não foram estabelecidos indicadores de efetividade das ações para entender a efetividade das políticas. As instituições têm até 90 dias para responder os apresentar o documento ao Tribunal de Contas do Rio. O TCE também solicitou que as pesquisas e resultados da Operação Segurança Presente sejam divulgadas no site do projeto.