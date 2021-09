Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Reprodução internet

Publicado 04/09/2021 19:23

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e o Ministério Público Federal pediram que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e o Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP) um documento para saber as medidas adotadas para evitar a escassez de água na bacia do Paraíba do Sul, o mais importante do Rio. Eles têm até 12 dias para esclarecer o que foi pedido pelos órgãos.

A ANA deve informar se pretende declarar situação crítica de escassez de água na bacia hidrográfica e de que forma tem trabalhado para evitar o esvaziamento dos reservatórios. No documento, o MPRJ e o MPF questionaram o que baseia a tomada da decisão do órgão e de que forma será tomada a decisão.



Já ao CEIVAP, os órgãos perguntaram se há uma ação de contingência ou emergência prevista no Plano de Bacia, no Plano Nacional de Segurança Hídrica ou no Plano Nacional de Recursos Hídricos. Caso a resposta seja negativa, o MPRJ e o MPF querem saber como o órgão irá evitar e diminuir os impactos da escassez hídrica.