Rio - O calendário de vacinação contra a covid-19 para os adolescentes cariocas pode ser retomado na próxima quinta-feira (9). A Secretaria Municipal de Saúde do Rio aguarda a chegada de uma nova remessa de imunizantes da Pfizer, único liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para menores de 18 anos, vindos do Ministério da Saúde.

Também na sexta, a SMS retirou 332 mil doses CoronaVac e 86,6 mil de Pfizer, mas os imunizantes eram destinados à aplicação da segunda dose. "Em se confirmando a previsão de entrega de nova remessa da Pfizer, há possibilidade de a vacinação de D1 dos adolescentes ser retomada na próxima quinta-feira, dia 9", informou a pasta em nota.

Neste sábado (4), os Centros Municipais de saúde e Clínicas da Família realizaram repescagem para pessoas a partir dos 30 anos e ofereceu a segunda dose de CoronaVac para o público elegível. Na última quinta-feira (2), a aplicação da D2 do imunizante foi suspensa, também por conta do atraso na entrega do Ministério da Saúde e só foi retomada neste sábado.