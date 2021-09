Darah, de 25 anos, foi enterrada neste sábado - Cleber Mendes/Agência O Dia

Rio - A ambulante Darah Moreira Duarte, de 25 anos, foi enterrada neste sábado, às 15h, no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Cerca de 30 familiares e amigos, vestidos com uma camisa que estampava a foto da jovem, estiveram presentes no local.

Darah foi espancada até a morte, por conta de uma dívida de R$ 25, na última segunda-feira (30), em Cascadura, na Zona Norte.

Muito abalada, a mãe da jovem, Jaqueline Moreira, de 46 anos, passou mal e precisou ser amparada. "Por que fizeram isso com a minha filha? Eu quero justiça. Minha filha era tão boa, acabaram com a minha vida.



