PRF atribui redução ao reforço do policiamento nas fiscalizações de trânsito - Divulgação/PRF

Publicado 04/09/2021 15:34

Rio - O primeiro dia do feriado prolongado do Dia da Independência começou nesta sexta-feira com redução de 70% nos acidentes nas rodovias federais fluminenses, além de uma queda de 40% na quantidade de pessoas feridas, em comparação com os números da saída do feriado no ano passado, quando o estado do Rio estava em sistema de alerta máximo por conta da crise sanitária e, consequentemente, menos pessoas pegaram a estrada para viajar durante o feriado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), queda acontece também por conta do reforço do policiamento nas fiscalizações de trânsito. Ao todo, houve aumento de 22% nas autuações por infrações de trânsito nesta sexta-feira (3), em relação ao mesmo período do ano passado. Houve também crescimento de 45% no número de veículos abordados, e de quase 50% de pessoas fiscalizadas.