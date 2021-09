Prefeito Eduardo Paes - Marcos Porto / Agência O Dia

Prefeito Eduardo PaesMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 04/09/2021 14:17

Rio - O prefeito Eduardo Paes (DEM) voltou a dizer, na manhã deste sábado, que não haverá Carnaval fora de época em setembro na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. O motivo da desistência do evento é o avanço da variante Delta no estado.

"A gente tinha feito uma programação de abertura. O próprio Secretário deve lançar esse cronograma de abertura pensando só no aspecto sanitário. A festa a gente deixa para o carnaval", reafirmou Paes.



Desde que foi anunciada a possibilidade do Carnaval fora de época na ilha, moradores já haviam manifestado temor pelo evento. Morador da Ilha há 36 anos, João Ferreira acredita que ainda não é o momento para realizar eventos. "Não tem que ter nada. Primeiro, pensar na população que está aí morrendo. Deixa para fazer carnaval no ano que vem, quando a população toda estiver vacinada. Pra mim é um absurdo”, declarou ele, que teve apoio de Maria de Fatima Amorim, moradora da Ilha de Paquetá há 11 anos. "Com esse evento nós corremos risco", disse ela na época.

"Sou contra esse carnaval fora de época. É um absurdo. Com as novas variantes é um risco. Sempre vai ter pessoas de fora que irão para Paquetá, ou de véspera ou em lanchas, Sou totalmente contra", afirmou uma moradora, que não quis se identificar. "Não sou a favor desse evento", completou um outro morador, que também não quis revelar a sua identidade.

