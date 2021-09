A Transportes Vila Isabel, que opera linhas do consórcio Intersul, vem enfrentando uma grave crise financeira - Maíra Coelho

Publicado 04/09/2021 13:50

Rio - O Consórcio Intersul, responsável pelo transporte de 15,5% dos passageiros de ônibus do Rio de Janeiro, entrou em recuperação judicial. O pedido foi feito na sexta-feira (3) e aceito neste sábado (4), pela 1ª Vara Empresarial da Justiça do Rio. A expectativa agora é conseguir manter as linhas em atividade. De acordo com o Consórcio, o pedido foi motivado pelo congelamento da tarifa há quase três anos e a queda das Centralizações Trabalhistas, que resultaram na execução de processos da ordem de R$60 milhões.

"A recente decisão do Tribunal Regional do Trabalho de anular o acordo legal de Centralização inviabiliza o fracionamento de pendências trabalhistas e impede as empresas de manterem seus negócios em atividade. Além da ameaça de paralisação das linhas operadas pelos consórcios, a medida põe em risco a manutenção de milhares de empregos diretos e também impossibilita o pagamento de indenizações de rodoviários já dispensados a partir do fechamento de três empresas do Intersul", argumentou o Consórcio.

Desde o início da crise no setor, 16 empresas de ônibus já fecharam as portas e 21 mil rodoviários foram dispensados. Desde março de 2020, o volume de passageiros pagantes se mantém com menos 50%. Das 29 empresas que compõem os consórcios atualmente, nove seguem em operação apenas por terem aderido ao recurso de Recuperação Judicial. De acordo com o Consórcio, já chega a R$1,9 bilhão o déficit de arrecadação das empresas de ônibus cariocas desde o início da pandemia de covid-19.

"A situação de esgotamento financeiro das empresas de ônibus é de conhecimento de toda a sociedade. Neste momento de calamidade absoluta para o setor, está praticamente impossível arcar com as demandas e custos inerentes à operação. A falta de equilíbrio contratual, o não reajuste tarifário e a queda das centralizações impossibilitam a garantia do serviço à população e ameaçam o deslocamento diário de milhares de pessoas no Rio. Transporte público é um direito garantido pela Constituição, e, diante do panorama atual, a solicitação do regime de Recuperação Judicial foi o único recurso ao alcance dos operadores", explica o porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente.