fotogaleria Rio - Areias cheias em praias da Zona Sul do Rio marcaram o primeiro dia de feriado prolongado. Desde a semana passada, a Guarda Municipal e a Secretaria de Ordem Pública (Seop), com o apoio da Polícia Militar, deram início a 'Operação Verão' por conta de episódios contínuos de violência na saída das praias . Este é o primeiro feriado com o efetivo reforçado na orla.

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), são 175 agentes da Guarda Municipal, além dos comboios da Seop e efetivo do programa Rio+Seguro Copacabana atuando nas areias e na orla das praias. Segundo a Polícia Militar, dois mil policiais irão atuar durante os quatro dias de feriado.

José Ricardo Soares, inspetor da Guarda Municipal explica que, com os efetivos enviados para a orla, não houve mais registros de tumulto na saída das praias."Desde o dia 26 nós estamos fazendo esse trabalho. Estamos acompanhando a saída desse público e não tivemos mais nenhum incidente de lá pra cá. O que nós temos de especial é que nós fazemos uma inegração com as forças policiais[...] e essa integração vem para praia em um patrulhamento conjunto [...] estamos trabalhando do Pontal até o Leme", explicou em entrevista ao RJTV.

Em Botafogo também na Zona Sul, a situação dos bares também não foi muito diferente e mais uma vez as ruas tiveram aglomerações nesta sexta-feira. No local era possível encontrar pessoas sem máscaras que circulavam desrespeitando as medidas restritivas para conter o avanço da variante Delta no Rio de Janeiro.

@Central_1746 @eduardopaes rua Sorocaba esquina com a Mena Barreto em Botafogo. Sexta feira dia 03 de setembro 11 horas da noite. Os 3 bares na rua causam aglomeração, não respeitam a lei do silencio e atendem clientes que não estão sentados na mesa. Os moradores não tem sossego pic.twitter.com/2jcNPnJquz — paula (@paulacarioca00) September 4, 2021

Segundo a Seop, a Rua Professor Álvaro Rodrigues e as vias do entorno, em Botafogo, recebem ações de fiscalização da pasta e da Guarda Municipal, que atuam para verificar o cumprimento das medidas de restrição. A secretaria disse que reforçou a atuação da Guarda Municipal para coibir a presença de ambulantes sem autorização e também para impedir que bares e restaurantes coloquem mesas e cadeiras nas calçadas e vias públicas; duas ações que causam aglomeração no local.



"As ações de fiscalização seguem sendo feitas pela Seop em toda a cidade. Na noite de sexta, dois estabelecimentos foram autuados em Vista Alegre após flagrante de mais de 400 pessoas aglomeradas. Desde o início do ano, mais de 7 mil multas já foram aplicadas em toda a cidade por infrações sanitárias cometidas por pessoas e estabelecimentos", disse a secretaria.

A pasta informou que outras medidas serão planejadas com objetivo de evitar novas irregularidades.

Prefeitura mantém decreto de medidas restritivas, mas reduz prazo