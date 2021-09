Travessia Rio-Niterói na ponte está em 24 minutos - Reprodução / EcoPonte

Publicado 04/09/2021 11:33 | Atualizado 04/09/2021 11:56

Rio - Os motoristas que decidiram sair do Rio, neste sábado (4), para o feriadão de 7 de setembro enfrentam congestionamento em alguns pontos nesta manhã. De acordo com a concessionária EcoPonte, o tempo de travessia Rio-Niterói está em 24 minutos, com lentidão da Grande Curva até o pedágio. As concessionárias que administram as principais estradas no estado do Rio montaram esquemas especiais de atendimento para o feriadão da Independência, que já começou a valer na sexta-feira.

A concessionária Concer, responsável pela BR-040, informou que o fluxo é intenso na saída da Avenida Brasil para a rodovia, com retenções no trecho inicial de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e no entroncamento com o Arco Metropolitano. Também há um fluxo intenso na serra, porém maior no sentido Rio.

Segundo a concessionária Arteris Fluminense, devido ao alto fluxo de veículos, há trânsito intenso entre os km 308 ao km 293, entre São Gonçalo e Itaboraí, sentido Espírito Santo. De acordo com a CCR Via Lagos a expectativa é que 168 mil veículos passem pela rodovia entre sexta (3) e a próxima quarta-feira. Contudo, até o momento, o trânsito segue normal na pista sentido Região dos Lagos.

A CET-Rio informou que nesse feriadão estará com todo seu efetivo operacional em atuação nas vias da cidade. Os locais onde historicamente há maior movimentação em feriados estarão sendo monitorados tanto por equipes em campo quanto através das câmeras, permitindo ações operacionais e ajustes nos tempos dos semáforos de acordo com as condições do trânsito ao longo do dia.

A Polícia Rodoviária Federal iniciou na sexta-feira (3) a operação especial de Independência 2021 no Rio de Janeiro. A instituição informou que não possui dados sobre o tráfego nas estradas durante o feriado, mas "acredita que haverá um aumento significativo no fluxo".

A PRF também recomenda que os motoristas mantenham a atenção na rodovia, respeitem a sinalização e os limites de velocidade. Usem sempre os faróis ligados para que o veiculo fique mais visível aos demais condutores.

A corporação também reforça que o uso de cinto de segurança é obrigatório. Em caso de emergência, o telefone 191 está disponível para atendimento.

Rodoviária do Rio

A estimativa é que ocorra um aumento significativo na circulação de pessoas na Rodoviária do Rio. Por conta das restrições devido a pandemia da Covid, os feriados anteriores não movimentaram a rodoviária. Para o feriado de 7 de setembro são esperados aproximadamente 137 mil passageiros no terminal de sexta (3) até a próxima quarta (8). A estimativa inclui embarques e desembarques em um total de 4.440 ônibus.