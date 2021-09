Rio de Janeiro

Motoristas enfrentam trânsito lento na saída do Rio para feriado

Tempo de travessia Rio-Niterói está em 24 minutos. Concessionária Concer, responsável pela BR-040, informou que o fluxo é intenso na saída da Avenida Brasil para a rodovia, com retenções no trecho de Caxias e no entroncamento com o Arco Metropolitano

