Traficante é preso com 400 pedras de crack, 384 tabletes de maconha, 298 cápsulas de cocaína, um celular e dinheiro em espécie em Araruama - Reprodução Twitter

Publicado 05/09/2021 11:49

Rio - Um criminoso foi preso neste sábado, no bairro Três Vendas, no município de Araruama, na Região dos Lagos. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma grande quantidade de drogas.

Ainda conforme a corporação, agentes do 25ºBPM (Cabo Frio) estavam em patrulhamento quando receberam uma denúncia de prática criminosa. No local indicado, a equipe abordou o homem e apreendeu 400 pedras de crack, 384 tabletes de maconha, 298 cápsulas de cocaína, um celular e dinheiro em espécie.

O criminoso e o material apreendido foram conduzidos à 118ª DP.