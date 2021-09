Moradores relatam intensa troca de tiros no Morro do Fubá - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 05/09/2021 11:06 | Atualizado 05/09/2021 11:30

Rio - Moradores relataram uma intensa troca de tiros, na noite de sábado (4), na comunidade Morro do Fubá, em Cascadura, na Zona Norte do Rio. Os disparos começaram por volta das 21h20, e, segundo os relatos, foram motivados por um confronto entre facções. A Polícia Militar também foi acionada.

"Estou desesperada! Parece dentro de casa", comentou um morador. "Que pavor, parece granada", escreveu outra.

Segundo a corporação, agentes estiveram no local após as informações de tiroteio. Equipes do 9ºBPM (Rocha Miranda) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) intensificaram o patrulhamento na região.

Até o momento, não há informações sobre prisões.