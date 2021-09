Vacinação covid-19 - Divulgação

Publicado 05/09/2021 10:11 | Atualizado 05/09/2021 10:49

Rio - A Prefeitura do Rio informou que não haverá imunização contra a covid-19 na terça-feira (7), no feriado, e os pontos para vacinação estarão fechados. Com isso, a recomendação é que os cariocas que estão com a segunda dose agendada para este dia procurem o posto de saúde na quarta-feira (8). Na segunda-feira (6), centros municipais de saúde e clínicas da família vão funcionar com ações voltadas apenas para a campanha de vacinação contra a covid-19

Amanhã a vacinação será para pessoas com 25 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais. A segunda dose também será aplicada normalmente.

As unidades de saúde 24 horas da rede municipal vão funcionar ininterruptamente no feriado prolongado. Nesses dias, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e Centros de Emergência Regional (CERs) vão estar de portas abertas para a comunidade.

Também na sexta, a SMS retirou 332 mil doses CoronaVac e 86,6 mil de Pfizer, mas os imunizantes eram destinados à aplicação da segunda dose. "Em se confirmando a previsão de entrega de nova remessa da Pfizer, há possibilidade de a vacinação de D1 dos adolescentes ser retomada na próxima quinta-feira, dia 9", informou a pasta em nota.

'Passaporte de vacina'

Com o anúncio feito pela prefeitura sobre o 'passaporte da vacina' , o número de cariocas que estava com a segunda dose atrasada da vacina contra a covid-19 caiu em em 40% . De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, Márcio Garcia, o fenômeno provocado pelos resultados do anúncio do comprovante da vacina foi considerado um caso de sucesso. "As pessoas passaram a procurar um estabelecimento da Saúde para se vacinar e tivemos uma redução de 40% de quem estava com a segunda dose em atraso, então isso é o significado de que realmente a estratégia deu certo e acaba sendo um incentivo para aquelas pessoas que não se vacinaram seja com a primeira dose ou que estavam com dose em atraso para procurarem uma unidade de saúde para regularizar a sua situação vacinal", afirmou.O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, mencionou que a Prefeitura não esperava um resultado tão positivo e que a prefeitura vai realizar ações de treinamento até o dia 15 de setembro. "Foi muito impressionante a corrida para tomar a primeira e a segunda dose de pessoas que estavam com a vacina atrasada. A gente não esperava um resultado tão positivo em relação a isso. O nosso presidente da vigilância sanitária, Rodrigo Prado, está montando algumas ações de treinamento com setores regulados, com orientações de como pode ser feito a fiscalização dos comprovantes", disse.O decreto que determina que a população deverá mostrar o comprovante de vacinação para acessar determinados ambientes fechados, como teatros, cinemas, academias e museus foi publicado em Diário Oficial na última sexta-feira (27). O comprovante pode ser através da caderneta de vacinação em papel, entregue no ato da vacinação contra a covid-19, ou pelo aplicativo ConecteSUS, que também mostra o status da imunização. O decreto passa a valer a partir de 15 de setembro.