PM apreende fios de cobre - Reprodução Twitter

PM apreende fios de cobreReprodução Twitter

Publicado 06/09/2021 10:13 | Atualizado 06/09/2021 10:15

Rio - Um criminoso foi preso na noite deste domingo, na Rua Aurélio de Oliveira, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma grande quantidade de fios de cobre na caçamba de um carro roubado.

Ainda conforme a corporação, agentes do 14ºBPM (Bangu) foram acionados para verificar ocorrência de possível veículo roubado que estaria em Senador Camará. No local indicado, a equipe deteve o homem e recuperou o carro, além de ter apreendido os fios de cobre.

O criminoso e o material apreendido foram conduzidos à 34ª DP.