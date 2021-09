Feriado de 7 de setembro será de tempo nublado e previsão de chuva pela manhã - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Feriado de 7 de setembro será de tempo nublado e previsão de chuva pela manhãReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 07/09/2021 07:42 | Atualizado 07/09/2021 08:35

Rio - O feriado na capital é de chuva fraca isolada e ventos moderados a forte no Rio. As condições do tempo na cidade, nesta terça-feira (7), ainda serão influenciadas pelo transporte de umidade do oceano para o continente. Segundo o Alerta Rio, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca isolada no início da manhã. Ao longo do dia, os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes de tarde e à noite. As temperaturas estarão estáveis em relação à segunda-feira (6), com mínima de 18°C e máxima de 27°C.

Segundo o Alerta Rio, na quarta-feira (8), o tempo ficará estável, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuva. Os ventos estarão com intensidade moderada a forte durante a tarde e a noite. As temperaturas devem aumentar, sendo a máxima prevista de 31°C.



Na quinta-feira (9), a lenta aproximação de uma frente fria deixará o céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva fraca isolada no período da noite e ventos moderados. Já na sexta (10), o predomínio será de céu nublado, com chuva fraca a moderada a partir da tarde. Os

ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio.



No sábado (11), o tempo ficará instável no Rio de Janeiro, com o céu nublado a encoberto. Há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão fracos a moderados.

Confira a previsão da semana:

Terça-feira (7): Céu parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuva no período da manhã

Máxima: 27ºC / Mínima: 18ºC

Quarta-feira (8): Céu parcialmente nublado a claro. Sem previsão de chuva.

Máxima: 31ºC / Mínima: 16ºC

Quinta-feira (9): Céu parcialmente nublado a nublado. Chuva fraca isolada durante a noite.

Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC

Sexta-feira (10): Céu nublado a encoberto. Há previsão de chuva fraca/moderada a tarde e noite.

Máxima: 27ºC / Mínima: 19ºC

Sábado (11): Céu nublado a encoberto. Há previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia.

Máxima: 30ºC / Mínima: 18ºC