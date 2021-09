Tempo fica nublado nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 07:32

Rio - O deslocamento de uma frente fria influenciará o tempo no Rio nesta quinta-feira (09). De acordo com o Sistema Alerta Rio, o dia será de variação da nebulosidade, com o céu claro a parcialmente nublado passando a nublado à noite, sem previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados e as temperaturas estarão estáveis (08), com mínima de 19°C e máxima de 32°C.



Nesta sexta-feira (10), com a aproximação da frente fria, o predomínio será de céu nublado, com chuva fraca a moderada, a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima prevista de 27°C e mínima de 19°C.



No sábado (11), a passagem da frente fria pelo oceano, em conjunto com os ventos em médios e altos níveis manterá o tempo instável. A previsão é de céu encoberto a nublado, com pancadas de chuva moderadas a qualquer momento, sendo mais intensas durante a tarde e noite. A máxima prevista é de 25°C e a mínima de 19°C.

Entre o domingo (12) e segunda-feira (13), o tempo voltará a ficar estável, sem previsão de chuva. Haverá redução da nebulosidade e os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) as temperaturas estarão em elevação. No domingo a máxima prevista é 29°C e a mínima 18°C. Já na segunda a previsão é de máxima de 32°C e mínima de 18°C.