Cartaz pede informações sobre a morte de PM em Nova Iguaçu - DIVULGAÇÃO

Publicado 09/09/2021 07:10

Rio - O Portal dos Procurados divulgou cartaz nesta quinta-feira (9) pedindo informações sobre os envolvidos na morte do cabo da Polícia Militar Jeferson Francisco Dutra Quieto, de 34 anos . Lotado na UPP Rocinha, Quieto foi morto a tiros em uma barbearia em Nova Iguaçu.

Segundo testemunhas, o estabelecimento no bairro Nova Era foi invadido por assaltantes. Jeferson não reagiu, mas os criminosos o reconheceram como policial militar e atiraram. O filho de Jeferson estava no local e presenciou o crime. Os bandidos fugiram levando a arma do PM.



Jefferson foi atingido na cabeça e foi socorrido por populares. Ele deu entrada na emergência do Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.



O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte de Agentes de Segurança, nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).