Bonde de Santa TeresaDivulgação

Publicado 14/09/2021 09:46 | Atualizado 14/09/2021 10:33

Rio - A operação do sistema de bondes de Santa Teresa, na região central do Rio, terá alterações no horário nesta terça-feira (14). A Light irá realizar uma intervenção e reparos na rede elétrica do bairro e o transporte será encerrado às 14h.

O funcionamento será interrompido excepcionalmente nesta terça, a circulação será retomada na quarta-feira (15).