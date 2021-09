Rio de Janeiro

Rapaz de 18 anos é preso por envolvimento na morte do tio em Angra dos Reis

Cunhado da vítima é apontado como autor do crime e ainda está foragido. Carlos Alberto Carvalho foi morto a facadas no último domingo no bairro Areal

Publicado 14/09/2021 09:42 | Atualizado há 53 minutos