Aplicação da dose de reforço para idosos com mais de 94 anos. Na foto, Helia Jordan, de 95 anos.Marcos Porto/Agência O DIA

Publicado 14/09/2021 12:42 | Atualizado 14/09/2021 16:12

Rio - Após o primeiro dia de aplicação da terceira dose em idosos não asilado , o calendários do município do Rio segue nesta terça-feira com o reforço da vacinação do grupo com mais de 94 anos. A nova etapa de vacinação é destinada para os mais velhos que já receberam a segunda dose há, pelo menos, três meses.

No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, a Herinea Azevedo, de 94 anos, se vacinou acompanhada da afilhada, a analista de sistema, Simone dos Santos, de 42 anos. De acordo com Simone, a idosa não gosta muito de tomar injeções, mas apesar do medo, sabe da importância de receber o reforço da vacina.

"O geriatra que a acompanha reforçou que ela deveria tomar logo a terceira dose, apesar de já ter recebido as duas doses da Coronavac e tido covid em dezembro de 2020. Hoje ela tomou a [vacina] Pfizer. Eu fiquei muito feliz por ela pois além da idade ela tem algumas comorbidades", contou a afilhada.

A Dona Helia Jordan, de 95 anos, também recebeu a dose de reforço no posto Heitor Beltrão e já se prepara para viajar com a filha, Jiseli Giordani, de 58 anos. De acordo com Jisele, a mãe teve covid-19 antes de tomar primeira dose da vacina, mas conseguiu se recuperar e agora está imunizada, para alívio de sua família.

O calendário de vacinação

A vacinação dos idosos seguirá até este sábado, quando chegará a vez da faixa etária dos 90 anos ou mais de receber a dose de reforço. Somente idosos com o esquema vacinal completo há, pelo menos, 3 meses poderão receber a terceira dose da vacina.

Quanto aos outros grupos, pessoas de 22 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência com 12 anos ou mais, também poderão se vacinar ao longo da semana, preferencialmente, no turno da tarde.

A imunização de adolescentes volta nesta quarta-feira, com o grupo das meninas de 14 anos, que receberão o imunizante até quinta-feira. Na sexta, chega a vez dos meninos de 14 anos.