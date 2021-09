Homem morre e dois ficam feridos em atropelamento em Madureira, na Zona Norte do Rio - WhatsApp O DIA: (21) 98762-8248

Homem morre e dois ficam feridos em atropelamento em Madureira, na Zona Norte do RioWhatsApp O DIA: (21) 98762-8248

Publicado 15/09/2021 08:54 | Atualizado 15/09/2021 11:26

Rio - Um homem morreu e dois ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira (15), após um atropelamento na Rua João Vicente, em frente ao terminal Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Um carro atropelou um pedestre e logo em seguida colidiu com uma árvore.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. O Corpo de Bombeiros também foi chamado às 6h20 para o acidente. No local, o pedestre, identificado como Gerson Reis, de 54 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O motorista do veículo e uma outra vítima foram encaminhados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte do Rio. A direção da unidade informou que os pacientes encontram-se estáveis.

De acordo com a 29ª DP (Madureira), será instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.