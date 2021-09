Vacinação de adolescentes de 14 anos nesta quarta-feira - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - A vacinação de adolescentes foi retomada nesta quarta-feira (15), pela Prefeitura do Rio após uma suspensão por falta de doses. No primeiro e segundo dias, meninas de 14 anos são vacinadas. Na sexta-feira (16), será a vez dos meninos da mesma idade. Clícia Alexandre, de 46 anos levou a filha, Chiara Curcio de 14 ao Jockey Club, na Gávea, na Zona Sul do Rio, para tomar a primeira dose da vacina. A administradora diz que a emoção é grande e a expectativa era maior ainda pela imunização.

"Enche a gente de esperança, a gente tava aguardando já por esse dia há muito tempo. Nós já estamos vacinados e ela tem um irmão que ainda não foi, mas que será em breve, porque ele vai fazer doze anos e isso enche o coração da gente de esperança de dias melhores e que todo mundo se vacine logo pra poder a gente à normalidade da nossa vida", pontuou.

O planejamento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) segundo Daniel Soranz, titular da pasta, é de que uma nova remessa com mais 30 mil doses do Ministério da Saúde, do imunizante da Pfizer, chegue nesta quarta-feira à cidade. O município recebeu 20 mil doses da vacina nesta terça e 180 mil doses no início da semana, segundo o secretário.

“A expectativa, nessa semana, é vacinar próximo a 300 mil pessoas com a segunda dose, com doses de reforço para os idosos acima de 90 e para as meninas e meninos de 14 anos. Para a próxima semana, a gente ainda aguarda uma nova remessa de vacinas pra poder continuar o calendário”, pontuou.



A Prefeitura do Rio também deu início a obrigatoriedade do comprovante de vacinação para frequentar diversos lugares na cidade. Daniel Soranz disse que após a publicação do decreto que exige o "Passaporte da vacina" o número de cariocas que procuraram os postos surpreendeu a secretaria.

“Muitas pessoas que por algum motivo não tinham se vacinado antes, com a publicação do decreto, vieram se vacinar. A gente um aumento de 80 mil pessoas na repescagem atrás de vacina justamente por conta do passaporte. Ficamos muito gratos por essas pessoas terem vindo se imunizar e colaborar com o município do Rio de Janeiro para evitar a disseminação de casos de covid”, disse Soranz.

O secretário conta que o carioca tem alta adesão na procura da vacina, segundo ele, a capital já tem 98% das pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 60% das pessoas adultas com a segunda dose. Ele também explica que grande parte dos estabelecimentos que devem cobrar o comprovante apoiam a medida.

“A gente conta com o apoio da maioria das academias, dos cinemas, das instituições que tem venda de ingresso, pontos turísticos pra todo mundo nesse esforço coletivo em conjunto estimularmos as pessoas a se vacinarem”, explicou o secretário.



Soranz também lembrou que o jogo do Flamengo, com acesso ao público será o primeiro evento teste da cidade do Rio. Segundo ele, a partir da análise do comportamento do carioca no jogo, será possível ter um novo panorama sobre a disseminação do vírus.

“Hoje é nosso primeiro evento teste, evento com testagem, que é o jogo de do Flamengo e a gente espera que este evento corra com normalidade, que as pessoas respeitem, façam teste, apresentem a sua caderneta de vacina pra que a gente possa verificar se de fato haverá um aumento da disseminação de caso de covid ou não depois desse jogo” esclareceu. Questionado sobre uma data para quando as máscaras não serão mais obrigatórias, Soranz respondeu que a Secretaria Municipal de Saúde ainda analisa os números do boletim epidemiológico da semana para verificar se a medida será ou não possível.

Novas doses de Astrazeneca chegam ao Rio

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu na tarde desta terça-feira 50 mil doses da Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação e já começa a distribuir o imunizante nesta quarta, dando continuidade na quinta-feira. Há dois dias o município do Rio confirmou o fim do estoque da vacina inglesa em várias unidades de saúde, o que levou a aplicação da segunda dose com o imunizante da Pfizer.



A capital faz a retirada do seu lote nesta quarta-feira na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói. As cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda retiram na quinta-feira também na CGA. Para as demais regiões do estado, a entrega ocorre hoje por vans e caminhões. Os comboios partem às 7h, da CGA, com escolta da Polícia Militar.





Confira os locais determinados que devem exigir o comprovante:



- academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento e de condicionamento físico e clubes sociais;

- vilas olímpicas, estádios e ginásios esportivos;

- cinemas, teatros, salas de concerto, salões de jogos, circos, recreação infantil e pistas de patinação;

- atividades de entretenimento, exceto quando expressamente vedadas;

- locais de visitação turísticas, museus, galerias e exposições de arte, aquário, parques de diversões, parques temáticos, parques aquáticos, apresentações e drive-in;

- conferências, convenções e feiras comerciais



Medidas restritivas

A Prefeitura do Rio prorrogou até o próximo dia 20 de setembro as medidas restritivas que já estavam em vigor na cidade para conter a transmissão da covid-19. O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança permanecem suspensos, mas casas de espetáculo poderão funcionar com 60% da capacidade, e distanciamento mínimo de 1 metro. Não há, na publicação de sexta-feira (10) do Diário Oficial, menção a estádios de futebol: na última semana, a prefeitura liberou público para os próximos jogos do Flamengo no Maracanã.



Bares, lanchonetes, restaurantes e quiosques da orla poderão servir apenas clientes sentados, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Academias de ginásticas e piscinas podem ter aulas em grupo, com distanciamento de 1 metro. Shoppings podem ter 60% da capacidade, desde que evitem aglomerações e filas de espera.



O decreto assinado pelo prefeito Eduardo Paes volta a afirmar que os organizadores de eventos, no geral, são responsáveis por requererem junto a Secretaria Municipal de Saúde a aprovação de evento-teste. É o caso dos próximos jogos no Maracanã, considerados como testes pela secretaria.