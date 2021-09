Climatempo - Dia nublado do Rio. Na foto, movimentaçao na Praia do Leblon, zona sul do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 15/09/2021 11:18

Rio - Uma ventania, causada pela chegada de uma nova frente fria, derrubou árvores da Zona Norte do Rio e na Baixada Fluminense, na noite desta terça-feira. As rajadas causaram a queda de troncos nos bairros da Tijuca e Maracanã e na cidade de São João de Meriti, na Baixada.

Houve registros feitos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de rajadas de vento com velocidade de 77,4 km/h, na estação Marambaia.

De acordo com a previsão do Alerta Rio, nesta quarta-feira os ventos serão ainda mais fortes, com chuva fraca a moderada no período da noite, em locais isolados. As temperaturas seguem altas durante o dia, com máxima de 29º C graus, mas apresentarão queda ao anoitecer, com mínima de 20 º C graus.

Ainda segundo o Alerta Rio, as temperaturas devem cair ao longo da semana, com dias nublados e chuva a qualquer momento. Nesta quinta-feira a máxima cai para 28º C, e a mínima fica em 18º C. O tempo deve ficar instável até sábado, quando as temperaturas voltam a subir.