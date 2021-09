João Victor da Silva de Campos morreu baleado em São João de Meriti neste sábado - Reprodução Instagram

João Victor da Silva de Campos morreu baleado em São João de Meriti neste sábadoReprodução Instagram

Publicado 15/09/2021 09:29

fotogaleria Rio - O jovem João Victor da Silva de Campos, o Joãozinho MC, de 17 anos, baleado e morto durante uma festa realizada em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, tinha o sonho de tornar-se funkeiro. Ele começou a carreira na música este ano, e havia lançado dois funks nas redes sociais. Uma terceira música estava em processo de produção e falava sobre sonhos.

"Ninguém acreditou em mim, mas mesmo assim eu fui até o fim", diz um trecho da canção não lançada.



Joãozinho MC foi baleado nas costas e chegou a ser socorrido por populares ao Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. A família do jovem alega que ele morreu tentando se defender de policiais militares

Inconformada, a irmã do rapaz, Evellen Cristina da Silva Campos, pediu para que a polícia também escute a versão dos familiares.

"Infelizmente, tudo o que eu falar, tudo o que eu fizer, não vai trazê-lo de volta. Só quero que no mínimo os policiais falem a verdade, escutem também o outro lado da história porque sim, ele tomou um tiro nas costas de fuzil tentando se proteger. Infelizmente, os policiais não querem saber quem é inocente ou não. Mataram um menino de 17 anos com o sonho de ser MC e poder cantar a sua música pelo mundo infelizmente, brutalmente", escreveu ela nas suas redes sociais.

Um amigo do MC, identificado como Milton Correa Braga, também foi baleado no confronto. Ele chegou a ser atendido no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e posteriormente conduzido ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Ele foi transferido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (HEAPN), em Duque de Caxias, e apresenta estado de saúde estável.

Versão da Polícia Militar

A Polícia Militar informou ter ido ao local após ter recebido denúncia de tentativa de homicídio. Segundo a corporação, uma equipe do 21ºBPM foi atacada assim que chegou. Depois do confronto, os agentes encontraram os dois adolescentes baleados.

A PM também disse que equipes estiveram na segunda-feira no local da festa, com policiamento intensificado. No terreno, foram encontrados um machado, uma corda e uma capa de colete, que foram apresentados na 64ªDP, para registro da ocorrência. Diligências estão em andamento na DHBF para esclarecer e concluir o caso.