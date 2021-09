Astrazeneca - Reprodução internet

Publicado 15/09/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu na tarde desta terça-feira 50 mil doses da Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação e já começa a distribuir o imunizante nesta quarta, dando continuidade na quinta-feira. Há dois dias o município do Rio confirmou o fim do estoque da vacina inglesa em várias unidades de saúde, o que levou a aplicação da segunda dose com o imunizante da Pfizer.



A capital faz a retirada do seu lote nesta quarta-feira na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói. As cidades de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda retiram na quinta-feira também na CGA. Para as demais regiões do estado, a entrega ocorre hoje por vans e caminhões. Os comboios partem às 7h, da CGA, com escolta da Polícia Militar.



Além das doses de AstraZeneca, a SES dá continuidade à distribuição de 464.490 doses da vacina Pfizer, que chegaram ao estado na noite de segunda-feira. As vacinas são para a primeira e segunda aplicação do esquema vacinal.



A remessa da Pfizer já foi disponibilizada ao município do Rio de Janeiro, na segunda-feira, e para Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Volta Redonda, nesta terça-feira. Para as demais cidades, as doses serão distribuídas junto com a vacina da Oxford nesta quarta-feira.