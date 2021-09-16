Polícia Civil faz operação contra grupo de agiotagem. Ao todo, 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão foram cumpridos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Polícia Civil faz operação contra grupo de agiotagem. Ao todo, 65 mandados de prisão e 63 de busca e apreensão foram cumpridosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 12:00

Rio - "Estou vivendo um verdadeiro terror psicológico. Inclusive, precisei me mudar para outra cidade para ter um pouco de paz, já que em razão da cobrança dessa dívida eu não tinha mais sossego". Esse foi o relato de uma mulher que precisou pegar R$ 300 emprestado com agiotas e 10 anos depois, já com a dívida quitada, voltou a ser cobrada. Em dezembro do ano passado uma ligação comunicou que agora ela teria que pagar mais de R$ 5 mil aos criminosos.

