Primeiro dia da terceira edição do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o Jornal O DIA contou com a presença do governador Claudio Castro e do prefeito Eduardo Paes - Eduardo Uzal

Publicado 17/09/2021 13:03 | Atualizado 17/09/2021 13:29

Rio - O Estado do Rio prorrogou até 1º de outubro as medidas de restrição para evitar a propagação da covid-19. A decisão foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial.

De acordo com os dados do painel da covid-19 do estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI do Rio de Janeiro é de 59,2% e de enfermaria cai para 40,7%. Os gráficos do quadro mostram uma queda nos números de internações pela doença do estado.

Segundo a última atualização dos índices, o Rio tem 1.161.182 casos confirmados da doença e 64.472 mortes confirmadas em decorrência do vírus.

As medida na capital

A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta sexta-feira uma nova prorrogação das medidas restritivas, em forma de combate à pandemia, na cidade. O funcionamento de boates, danceterias e salões de dança continuam vedados no município.

De acordo com o decreto, somente no momento em que os índices da população com esquema vacinal completo chegarem a 65% esses locais poderão voltar com 50% de sua capacidade máxima. A realização de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e particulares, também está suspensa.

Quanto a flexibilização, a novidade da prorrogação é que ficam permitidos eventos em locais abertos, com lotação máxima de 500 pessoas. Competições esportivas com a presença de público com esquema vacinal completo, respeitando a lotação de 50%, também passam a serem permitidas.

O funcionamento de academias, piscinas e centros de treinamento físico está permitido, respeitando o uso da máscara e exigindo o passaporte vacinal de seus frequentadores. Os bares, lanchonetes, restaurantes, shoppings e centros comerciais também seguem funcionando com as mesma medidas de restrições do decreto anterior.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro