Operação Foco apreende mais de 81 mil latas de cerveja sem nota fiscal - Divulgação

Publicado 17/09/2021 13:04

Rio - Agentes da Força Especial de Controle de Divisas - Operação Foco apreenderam, na madrugada desta sexta-feira, uma carreta que transportava mais de 81 mil latas de cerveja sem nota fiscal, por uma rota clandestina. A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Fazenda e da Polícia Civil.

A carga seguia do Rio de Janeiro para a Bahia e foi interceptada no posto fiscal de Itatiaia, no Sul Fluminense. O veículo estava sendo monitorado pela Coordenadoria de Inteligência da Subsecretaria Especial de Controle de Divisas. O motorista foi autuado, e a carreta e a mercadoria, encaminhadas para a Receita Estadual.



"Nossa equipe de Inteligência trabalha monitorando possíveis fraudadores, cruzando dados de investigações, e essa apreensão é consequência dessa atuação. Trabalhamos para aumentar a arrecadação do estado, e a Operação Foco é essencial nessa retomada", disse o subsecretário especial de Controle de Divisas, Edu Guimarães.



Lançada há um mês pelo Governo do Estado, a Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, fiscalizar as divisas do Estado do Rio e reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados em território fluminense.



O programa atua de maneira volante em vários pontos de entrada do estado, norteados pela Coordenadoria de Inteligência do órgão, que também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e Itaperuna.