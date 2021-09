Vacinação no Jockey Club, na Gávea - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Vacinação no Jockey Club, na GáveaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 20/09/2021 06:45

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio aplica nesta segunda-feira (20) a terceira dose, ou dose de reforço, para idosos de 89 anos ou mais. O calendário seguirá com uma idade por dia até sábado (25), quando idosos de 84 anos poderão receber.A dose de reforço é destinada aos idosos que receberam a segunda aplicação há, pelo menos, três meses - junho.

ATENÇÃO À DOSE DE REFORÇO! A partir de segunda, 20/09, serão vacinadas, de forma escalonada por idade, pessoas de 89 a 84 anos ou mais. Nos dias 20 e 21/09, pacientes com alto grau de imunossupressão com 60 anos ou mais e, a partir de 22/09, pacientes com 40 anos ou mais. pic.twitter.com/KTGvkbUlZU — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 18, 2021

A Saúde do Rio também aplica, nesta segunda, dose de reforço em pessoas com alto grau de imunossupressão. O calendário tem a programação de vacinar, entre segunda e terça-feira (20 e 21), pacientes com 60 anos ou mais. A partir de quarta-feira (22), pacientes de 40 anos ou mais. E a partir do dia 29, pacientes com 12 anos ou mais.

A terceira dose é destinada a quem recebeu a segunda dose há pelo menos 28 dias. Os imunossuprimidos devem apresentar documento de identificação, comprovante de vacinação e laudo médico do Cremerj, assinado nos últimos dois meses.

O Rio voltou a disponibilizar a segunda dose da Coronavac. A aplicação como dose 2 estava suspensa desde a semana passada por conta de um lote de 166 mil doses retido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que seriam enviados ao Rio. O lote faz parte da remessa que foi envasada em um laboratório não inspecionado pelo Brasil.

Quem estava marcado para tomar a segunda dose na semana passada e não o fez, pode ir aos postos de saúde a partir desta segunda (20). É preciso levar um documento original com foto, o número do CPF e o comprovante da primeira dose.