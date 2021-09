Estado do Rio divulga incidência de variantes no Painel Covid-19 - Arquivo O Dia

Publicado 20/09/2021 10:36

Rio - O Painel Covid-19 publica todas as sextas-feiras, desde o dia 17/09, o monitoramento genômico com a evolução das variantes do vírus no Estado do Rio. O portal ganhou uma página para as variantes da doença no território.

É possível fazer a filtragem por município, Região de Saúde e Semana/Mês.



Atualmente, a variante delta é predominante no estado. Foi registrado o primeiro caso da variante Mu (B.1.621), originária da Colômbia, que teve sua coleta realizada em julho de 2021 e identificada no mesmo mês. O homem de 57 anos, sem comorbidades e com a primeira dose da vacina contra Covid-19, teve sintomas leves e se recuperou bem. Nenhuma outra amostra com essa variante foi detectada até o momento.

A análise mostrou que a variante Delta foi encontrada em todos os municípios das nove regiões do estado. Foram sequenciadas 947 amostras coletadas em agosto. Dessas, 92% eram da variante Delta e 7% da variante Gamma. Das 40 amostras com data de coleta em setembro, houve a identificação da variante Delta em 100% delas.

De acordo com as análises, é possível afirmar que a linhagem Gamma foi a mais frequente de fevereiro até junho e, a partir da detecção da variante Delta, em junho de 2021, essa linhagem aumentou a sua frequência, se tornando a variante dominante a partir do mês agosto.

O estado do Rio de Janeiro teve redução de 27% nas internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de 13% no número de óbitos provocados pela doença, segundo a 47ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na sexta-feira (17). Com todos os indicadores em queda, o estado permanece, pela segunda semana consecutiva, com risco baixo de transmissão (bandeira amarela). A Região Metropolitana l, onde está concentrada a maior parte da população e das unidades de saúde da rede SUS, retornou ao risco moderado (bandeira laranja) após cinco edições do levantamento. A análise compara as semanas epidemiológicas 34 (de 22 agosto a 28 de agosto) e 32 (08 agosto a 14 de agosto) de 2021.



As taxas de ocupação de leitos no estado do Rio de Janeiro também tiveram redução. A de UTI está em 65% e a de enfermaria em 43%.