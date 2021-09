Operação visa sufocar fontes de renda da milícia chefiada por Tendera - Divulagção

Operação visa sufocar fontes de renda da milícia chefiada por Tendera Divulagção

Publicado 24/09/2021 11:58 | Atualizado 24/09/2021 14:40

Rio - A Força-tarefa da Polícia Civil do Rio realizou nesta sexta-feira (24) uma grande operação contra milicianos da Zona Oeste do Rio e da Baixada Fluminense. O principal alvo da operação era o miliciano Danilo Dias Lima, o Tandera, criminoso mais procurado do estado, que segue foragido.



A ação teve como objetivo prender os criminoso, asfixiar as fontes de renda e interromper comércios e serviços ilegais, que geram lucro milionários e são explorados pela organização criminosa. A operação encerrou com 16 pessoas presas.

Um dos principais pontos onde a polícia atuou foi na comunidade KM 32, em Nova Iguaçu, principal reduto de Tendera. Uma equipe da Delegacia do Consumidor (Decon) estourou uma rede de farmácia exploradas pela milícia, com revenda de medicamentos de uso controlado sem autorização.

Na mesma comunidade, uma equipe da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), prendeu quatro milicianos e interditou estabelecimentos de venda irregular de gás e provedores clandestinos de internet.

A operação foi coordenada pelo Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE) e empregou mais de 100 agentes de especializadas.

Entre os crimes investigados estão exploração de atividades ilegais controladas pela milícia; cobranças irregulares de taxas de segurança e de moradia; instalações de centrais clandestinas de TV a cabo e de internet (gatonet/gatointernet); armazenamento e comércio irregular de botijões de gás e água; empresas de GNV ilegais; parcelamento irregular de solo urbano; exploração e construções irregulares, areais e outros crimes ambientais; comercialização de produtos falsificados; contrabando; descaminho; transporte alternativo irregular; estabelecimentos comerciais explorados pela milícia e utilizados para lavagem de dinheiro, entre outras ilegalidades.