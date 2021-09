Três pistolas, um revólver, cinco rádios comunicadores e entorpecentes foram apreendidos - Reprodução/Twitter

Publicado 24/09/2021 15:44

Rio - Policiais militares do 24ºBPM (Queimados) realizam, nesta sexta-feira (24), uma operação na comunidade Lagoa do Sapo, no município de Japeri, na Região Metropolitana do Rio. Durante a ação, criminosos fizeram disparos contra as equipes policiais, que reagiram. Após o confronto, três pessoas ficaram feridas e foram socorridas para a Policlínica de Japeri. Até o momento, dois homens foram presos.

Segundo a corporação, na ação, foram apreendidos três pistolas, um revólver, cinco rádios comunicadores e entorpecentes, que ainda serão contabilizados.

A ocorrência segue em andamento.