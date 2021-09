Ex-candidato a vereador é executado na Baixada Fluminense | Rio de Janeiro | O Dia

Jorginho Ibiza - Reprodução

Publicado 24/09/2021 16:44

Rio - Um homem identificado como Jorge Luiz Pereira, de 45 anos, foi assassinado a tiros, na tarde desta sexta-feira, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Conhecido como Jorginho Ibiza, ele foi candidato a vereador no município nas eleições do ano passado, pelo partido Avante. Recebeu 382 votos e não chegou a ser eleito.

Segundo testemunhas, Jorginho Ibiza foi executado com vários disparos quando estava na Avenida Mirandela, na altura do número 290, no Centro de Nilópolis. Ele morreu no local. Policiais do 20º BPM (Mesquita) fora acionados isolaram a região, que passará por perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que vai assumir as investigações.

Não há informações sobre os atiradores. PMs tentam identificar câmeras de segurança no local que possam ter registrado o momento do crime.