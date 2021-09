Estrada Velha da Estrela, em Petrópolis, onde aconteceu o caso - REPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Estrada Velha da Estrela, em Petrópolis, onde aconteceu o casoREPRODUÇÃO GOOGLE STREET VIEW

Publicado 28/09/2021 06:37 | Atualizado 28/09/2021 11:01

Rio - Uma grávida identificada como Vitória Lopes Pena, de 19 anos, foi atingida por um tiro durante o chá de bebê, no bairro Meio da Serra, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. O caso foi na noite de domingo (26). Segundo testemunhas, a jovem, com oito meses de gestação, celebrava com amigos e familiares na rua quando um homem atirou contra o grupo. Ele foi identificado como um policial militar lotado no 26º BPM (Petrópolis), que estava de folga. Além de Vitória, outras quatro pessoas ficaram feridas por estilhaços.

A gestante foi atingida pelo tiro na altura do peito, e foi internada no Hospital Alcides Carneiro. Lá, a equipe médica identificou que o tiro poderia, por pouco, ter atingido o coração. A jovem segue internada e passa bem. O bebê permanece saudável.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que abriu inquérito interno para investigar a ação do policial. Ele chegou a se apresentar ao 26º BPM (Petrópolis), onde é lotado, mas não foi preso. A Polícia Civil tenta localizar câmeras que possam confirmar a identificação do homem.