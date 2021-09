PRF frustra furto de bateria da torre de telefonia em Casimiro de Abreu - Divulgação

PRF frustra furto de bateria da torre de telefonia em Casimiro de Abreu Divulgação

Publicado 28/09/2021 09:01

fotogaleria

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada desta terça-feira, 16 baterias de uma sub-estação de uma empresa de telefonia, avaliadas em mais de R$ 50 mil. O caso aconteceu em Casimiro de Abreu, na Região Norte Fluminense. Segundo os agentes, ninguém foi preso.Os policiais faziam um patrulhamento pela BR-101, quando receberam informações, da concessionária da via, sobre um andamento de furto de cabos de energia de uma sub-estação. Os agentes se deslocaram para o local indicado, e, na altura do km 193, avistaram dois homens com as mesmas características da denúncia.