Construção ilegal foi localizada na Estrada do Pau da Fome, no bairro da Taquara - Divulgação/Prefeitura do Rio

Construção ilegal foi localizada na Estrada do Pau da Fome, no bairro da TaquaraDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 30/09/2021 07:50 | Atualizado 30/09/2021 07:57

Rio - Uma construção ilegal, localizada em uma área de preservação, foi demolida nesta quinta-feira (30), na Estrada do Pau da Fome, na Taquara, em Jacarepaguá, em uma zona de amortecimento do Parque Estadual da Pedra Branca. A ação da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio foi realizada em conjunto com a Subprefeitura de Jacarepaguá, com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Polícia Militar Ambiental (CPAm) e a Secretaria de Conservação.

fotogaleria

O objetivo das ações é conter o desmatamento de áreas ambientalmente protegidas, pois na mesma região foram encontradas várias ruas abertas, com demarcação de lotes para futuras construções no interior da Unidade de Conservação. Segundo a prefeitura, há fortes indícios de surgimento de mais um condomínio ilegal.

“Essa demolição, que estava em estágio inicial, representa mais uma vez o resultado do constante monitoramento com a utilização de aeronaves, imagens de satélites e drones que vem sendo constantemente realizado pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura”, disse a subprefeitura de Jacarepaguá.

A obra não cumpriu a notificação da prefeitura em julho desse ano e nessa semana foi determinada a paralisação imediata, porém o responsável pela construção descumpriu todas as determinações legais da Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura.