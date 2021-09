Dois criminosos são presos após confronto com PMs na Zona Norte - Divulgação

Publicado 30/09/2021 12:01

Rio - Dois criminosos foram presos após trocarem tiros com policiais militares na noite desta quarta-feira, no bairro Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio. Uma pistola 9mm e uma motocicleta foram apreendidas pelos agentes.

De acordo com a corporação, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) estavam em patrulhamento na região, quando observaram dois homens numa motocicleta em atitude suspeita. Um dos suspeitos atacou a tiros a equipe policial, que reagiu. Após cerco, em conjunto com equipe do Bairro Seguro, os dois criminosos foram presos.

A ocorrência foi encaminhada para a 30ª DP.