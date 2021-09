Prefeito Eduardo Paes participa da inauguração da nova sede do Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 30/09/2021 12:41

Rio - A prefeitura do Rio inaugurou, nesta quinta-feira (30), a nova sede do Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A cerimônia contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, dos secretários Marcelo Calero, Marcus Vinícius Faustini. O vereador Chico Alencar (Psol-RJ) também esteve presente.

"É muito importante que independente das visões políticas que se têm aqui e acolá, a gente mostra a força do estado brasileiro, das instituições brasileiras, das políticas públicas permanentes no país, especialmente na área de cultura, que resiste bravamente a esse momento tão esquisito", comentou Paes.

O prefeito ainda fez um agradecimento ao deputado federal Jorge Bittar (PT-RJ), que segundo Paes, fazia cobranças por investimentos no museu. "Os oitos anos que eu tive como deputado federal, chegava a época de constituição de emendas do orçamento, ele [Bittar] ia lá me cobrar para que eu destinasse algum recurso para o Museu do Pontal".

Paes ainda alfinetou o ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella. "Eu confesso que algumas coisas [sobre o atraso da inauguração] são por conta da incompetência do Crivella. Porque o cara é tão lento que não conseguiu terminar a concessão; eu fiz a concessão, passou o Crivella e eu inaugurei. Nem isso o incompetente conseguiu fazer".

O museu é referência internacional em arte popular brasileira, com mais de nove mil obras de 300 artistas.