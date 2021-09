Polícia inicia trabalho de resgate de embarcação onde estava casal morto em Angra dos Reis - Reprodução

Publicado 30/09/2021 12:34

Rio - A Polícia Civil iniciou nesta quinta-feira (30) o trabalho de resgate da embarcação onde estava o casal Cristiane Nogueira, 48 anos, e Leonardo de Andrade, de 50 anos. O barco foi encontrado no início desta semana no fundo do mar de Angra dos Reis, na Costa Verde, onde os dois desapareceram no mês passado. O trabalho é feito com a ajuda da Capitania dos Portos, da Secretaria Executiva de Ilha Grande e barcos pesqueiros da região.

A previsão para a chegada da embarcação na areia é para esta sexta-feira. O barco foi encontrado na Praia do Provetá, região da Ilha Grande, mesmo local onde o corpo de Leonardo, foi encontrado. A ex-mulher, foi encontrada antes, na região da Restinga de Marambaia.

"O barco está sendo resgatado. Vamos aguardar ele ser colocado em terra para fazermos a perícia", explicou o delegado Vilson de Almeida, da 166ª DP (Angra dos Reis).

A Marinha do Brasil já notificou o dono do barco. Ele terá que prestar esclarecimentos assim que a embarcação for periciada.

Reconciliação terminou em tragédia

Leonardo e Cristiane estavam separados e viajaram para Angra dos Reis para tentar reatar o relacionamento. O casal foi visto por último no dia 22 de agosto, quando entraram na embarcação e saíram para ver o por do sol na Ilha Grande.

Imagens obtidas pela polícia mostraram os últimos momentos do casal em Angra.

Um dia depois do desaparecimento, pescadores flagraram um sinalizador de pedido de socorro sendo acesso em alto mar, na região de Marambaia.

O primeiro corpo a ser encontrada foi da corretora de imóveis. A perícia feita no cadáver descartou qualquer tipo de agressão e confirmou que Cristiane morreu por decorrência de afogamento.

O ex-marido dela, Leonardo, foi encontrado dias depois. Segundo a polícia, ele também morreu por decorrência de afogamento.

A polícia trabalhava para encontrar a embarcação e entender o que ocasionou o acidente que resultou nas mortes.