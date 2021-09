Vacinação contra a covid-19 no Planetário da Gávea - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 30/09/2021 12:41

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde terá, a partir de outubro, pontos de vacinações contra a covid-19 em estações de BRT e do metrô. O objetivo, segundo o secretário municipal de Saúde, é facilitar a imunização aos cariocas que não tomaram a primeira dose.

"Agora no mês de outubro a gente começa a vacinar no metrô, BRTs, para tentar captar alguém que não tomou a primeira dose. E a gente intensifica muito a campanha para a segunda dose e para dose de reforço", disse o secretário de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista à 'TV Globo'.



A cidade do Rio já alcançou 99,8% da população maior de 18 anos vacinada com a primeira dose, ou com a dose única. A porcentagem da população total vacinada com primeira dose, ou dose única, está em 85%.

O calendário desta semana prioriza a dose de reforço, a terceira dose, para os idosos: nesta quinta-feira (30), idosos de 80 anos ou mais podem se vacinar. Na sexta (1º), idosos de 79 anos ou mais. E no sábado (2), idosos de 78 anos ou mais.