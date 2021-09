Ação da PM no Sebinho, em Mesquita - Reprodução de vídeo

Publicado 30/09/2021 13:18

Rio - Sete pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico foram presos em ação da Polícia Militar no fim da manhã desta quinta-feira, na comunidade do Sebinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Com o grupo, os policiais encontraram duas pistolas, quatro rádio transmissores e farta quantidade de drogas.

De acordo com registro do 20º BPM (Mesquita), os bandidos protegiam ponto de venda de drogas na favela, quando foram surpreendidos pelos policiais. Não há informações sobre confronto.