Tempo fechado no Centro do Rio. Foto de 31/08/2021Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 01/10/2021 06:33

Rio - O fim de semana do carioca será de chuva, com possibilidade de raios e ventos moderados. As áreas de instabilidade da atmosfera, junto com o transporte de umidade vinda do oceano, deixarão o tempo instável na cidade. Para esta sexta-feira (1º) já há previsão de pancadas de chuva moderada, em pontos isolados, no fim da tarde.

Há também previsão de ventos moderados a fortes nesta sexta (18,5 km/h a 76 km/h). As temperaturas variam entre 18º C e 29º C.

No sábado, (2), também há previsão de pancadas de chuva moderada, com raios, durante a tarde e a noite. No domingo o tempo fica parecido: com chuva, raios, ventos moderados.