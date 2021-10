Confronto entre PMs e criminosos no Morro do Urubu deixou um morador morto. Foi o primeiro dia da ocupação da polícia para coibir o roubo de automóveis - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 01/10/2021 07:30 | Atualizado 01/10/2021 08:12

Rio - Um morador morreu e duas pessoas ficaram feridas durante uma operação da Polícia Militar no Morro do Urubu, entre Tomás Coelho e Pilares, na manhã desta sexta-feira (1º). O morador ainda não foi identificado. Os feridos são um PM, baleado no pé, e um suspeito que trocava tiros com os militares. A ação aconteceu logo no primeiro dia de uma ocupação policial no local, para combater o roubo de veículos.

O tenente-coronel Ivan Blaz, porta-voz da PM, afirmou que o morador foi baleado no momento em que uma viatura da Polícia Militar foi atacada. O veículo estava baseado no condomínio dos Correios, localizado em uma rua que dá acesso ao morro. Os criminosos tentaram fugir pelo condomínio e atiraram contra os policiais da viatura. Os disparos que mataram o morador teriam partido dos criminosos, segundo a corporação.

"A informação que eu tive é de que o morador estava trafegando na rua. A operação teve início por volta das 5h30, quando houve esse ataque. O confronto intenso se deu em um ponto de fuga", afirmou Blaz em entrevista ao 'Bom Dia Rio'. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Mais cedo, a Polícia Militar havia recuperado um carro roubado por criminosos, em Tomás Coelho. Dentro do veículo, a equipe do 3º BPM (Méier) encontrou granada, rádios, munição e porta carregadores de pistola e fuzil. Os criminosos fugiram.

Os tiroteios cessaram por volta das 7h, mas viaturas da polícia, inclusive o blindado, permanecem no local, e o clima ainda é tenso. A rua onde ocorreu o confronto foi preservada e aguarda perícia. Os policiais apreenderam uma pistola que estava em posse do suspeito baleado.

A ocupação no Morro do Urubu prossegue até o próximo dia 4 e tem como objetivo, segundo a PM, "impedir que criminosos roubem veículos nos bairros vizinhos, número que vem subindo".