Feijoada com roda de samba da Tia Surica - Divulgação

Publicado 01/10/2021 09:35 | Atualizado 01/10/2021 09:42

Rio - Ivanette Ferreira Barcellos, mais conhecida como 'Tia Surica', terá sua tradicional feijoada transformada em Patrimônio Histórico e Cultural do Rio de Janeiro. A iniciativa partiu do deputado Dionísio Lins (Progressista), que apresentou o projeto essa semana na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

De acordo com o parlamentar, a feijoada tornou-se ponto de encontro de sambistas, autoridades e de verdadeiros adoradores do feijão, onde nas rodas eram debatidos desde a quantidade de carne seca colocada no feijão, até os problemas que afligem a cidade.

"Durante esses 17 anos de existência já foram servidos mais de 2 milhões de prato durante os encontros realizados na quadra da Portela, escola da qual sou benemérito", explicou.

A tradição da feijoada começou com Tia Vicentina, uma das matriarcas da escola. Já em 2003, Tia Surica lançou seu primeiro CD onde reuniu parte da elite de compositores da Portela, como Monarco, Chico Santana e Maniceia, que depois se reuniram na casa dela, conhecida como 'cafofo', para apreciarem um bom feijão.