Rio de Janeiro

PM faz operação em região próxima de onde enteado e padrasto foram mortos a tiros

Agentes do 41º BPM (Irajá) estão nas comunidades Gogó e Predinhos para coibir confronto e roubo de cargas. Samuel Vicente, 17, e William Vasconcellos, 38, foram mortos no dia 25 no Complexo do Chapadão. Família acusa a polícia

Publicado 01/10/2021 07:06 | Atualizado há 2 horas