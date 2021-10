A saída 6 da Linha Amarela, situada ao lado do Shopping Nova América, chegou a ser interditada - Reprodução

Publicado 01/10/2021 11:23 | Atualizado 01/10/2021 12:28

Rio - O rompimento de uma tubulação da Cedae causou alagamentos na madrugada desta sexta-feira no estacionamento do Shopping Nova América e em parte da Linha Amarela, na altura do bairro Del Castilho, na Zona Norte do Rio.

Tubulação do Shopping Nova América rompe e causa alagamento em parte da Linha Amarela.



Créditos: Reprodução#ODia pic.twitter.com/mgAOKPcQ9O — Jornal O Dia (@jornalodia) October 1, 2021 Acabou de estourar um cano na altura da linha amarela, soltou essa água toda. A pista do lado direito, na saída do Nova América não tá passando ninguém de tanta água. pic.twitter.com/BWu3OpPwuW — Vinicius (@Vinicduarte) October 1, 2021

De acordo com o Centro de Operações (COR), a saída 6 da Linha Amarela, no sentido Fundão, teve que ser interditada devido ao vazamento de água. A Lamsa, concessionária responsável pela via, enviou equipes para auxiliar o trânsito no local.

A Cedae foi acionada no local e informou que o vazamento foi controlado durante a madrugada. Técnicos estão no local trabalhando no serviço de reparo. O conserto deve ser concluído até às 23h desta sexta-feira.



Durante a operação, o abastecimento ficará interrompido para os bairros de Engenho da Rainha, Del Castilho, Higienópolis, Bonsucesso, Ilha do Governador, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Cascadura, Piedade, Ramos, Inhaúma, Centro, Leopoldina, Caju, Rocha, Benfica, Riachuelo, Sampaio, São Francisco Xavier, Triagem e Manguinhos.

O fornecimento de água será retomado após o término da manutenção, mas em algumas áreas pode levar até 24 horas para ser normalizado por completo.

Nas redes sociais, imagens mostraram alguns clientes do shopping ilhados no meio do estacionamento inundado. Alguns chegaram a relatar o medo de perderem seus carros, que estavam parados no local.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno