Homem foi retirado de dentro do vagão por outros passageiros - Reginaldo Pimenta

Homem foi retirado de dentro do vagão por outros passageirosReginaldo Pimenta

Publicado 01/10/2021 12:29 | Atualizado 01/10/2021 12:54

Rio - Passageiros do ramal Japeri expulsaram um homem que teria assediado uma mulher dentro do trem, por volta de 8h30 desta sexta-feira (01). O caso aconteceu no trecho entre Engenho de Dentro e Maracanã. Segundo relatos, ele estaria no interior do vagão com a genitália para fora. Ao ser questionado, o homem disse que estava assim desde que saiu de casa.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma mulher filma o homem dentro do vagão e manda ele mostrar o rosto. Nas imagens, alguns passageiros começam a agredi-lo e outros tentam fazer uma barreira para que o acusado não seja espancado.

A Polícia Militar informou que equipes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) e policiais em serviço pelo Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) foram acionados na estação do Maracanã, acusando um homem de ter assediado uma mulher dentro da composição. O suspeito, a vítima e testemunhas foram conduzidos à 19ª DP (Tijuca) para esclarecimento dos fatos.

A SuperVia informou que os passageiros desceram na estação Maracanã e entregaram o suposto agressor aos policiais militares que atuam no sistema ferroviário. Os envolvidos foram conduzidos à delegacia. A concessionária também alegou que cumpre as medidas que visam proteger as mulheres, previstas na Lei Estadual 7.250/16, como a disponibilização de um carro exclusivo para elas em cada trem, entre 6h e 9h e das 17h às 20h.

A Lei também prevê que cabe à Polícia Militar o poder de retirar do sistema ferroviário os homens que desrespeitam o carro feminino. A SuperVia disse que seus agentes de controle atuam nos trens e estações para dar apoio e orientação. Em situações de assédio, os funcionários devem acionar a Polícia Militar, ação que, por vezes, culmina em detenções ou prisões.